Un couple bien connu à l'animation d'un nouveau jeu-questionnaire à la télé

Êtes-vous adeptes de soirées pub quiz? Que vous soyez ou non familiers avec ces compétitions amicales organisées dans les bars, qui sont de plus en plus populaires, vous vous plairez certainement à découvrir la nouveauté télévisée ludique de Télé-Québec, dont le nom n'a toujours pas été confirmé.

Pour la toute première fois, Tammy Verge et Antoine Vézina, deux personnalités qui forment un couple depuis 21 ans, feront équipe devant la caméra comme animateurs de l'émission à venir. Découvrez ce qu'ils avaient à dire dans la publication attachée au bas de l'article.

Au fil des épisodes, huit équipes formées de quatre joueurs s'affronteront dans des rondes féroces de questions de culture et de connaissances générales. À la toute fin, un seul groupe sera couronné "meilleure équipe du Québec". On ignore encore les détails du prix, mais on sait que les participants seront des habitués des soirées pub quiz.

Pour recréer l'ambiance de bars où se tiennent traditionnellement ces affrontements, les enregistrements auront lieu devant public.

Bien que l'on ne connaisse encore que très peu de détails à l'heure actuelle sur le concept, on se doute déjà qu'avec l'humour attachant et sans tabous du couple, cela risque de donner quelque chose d'entraînant et de plutôt rafraîchissant. Les tournages auront lieu au cours de l'été, mais les détails de diffusion sont toujours à confirmer.