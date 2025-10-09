Un candidat doit quitter OD Chypre en raison d’un problème de santé

Dans l'épisode de jeudi d'OD Chypre, nous avons appris que Jérémy a dû quitter l'aventure en raison de problèmes de santé.

Il endurait de douloureuses migraines, conséquences des nombreuses commotions cérébrales qu'il a eues dans sa vie. Les garçons ont confié à la caméra que Jérémy en vomissait tellement il souffrait.

Il a été conduit à l'hôpital une première fois et est revenu dans l'aventure, mais visiblement, ses maux de tête sont revenus et il n'était plus en mesure de jouer à Occupation Double.

Un proche a fait le voyage jusqu'à Chypre pour l'accompagner en toute sécurité jusqu'à la maison, où il a été pris en charge. L'agent correctionnel de 31 ans avait développé une belle relation avec Cindy, qui a pleuré à chaudes larmes en apprenant la nouvelle de son départ. Elle se doute bien que ses jours sont comptés maintenant que son « Top 1 » n'est plus dans l'aventure.

Comme Jérémy a laissé un lit vacant dans la maison des gars, la production a permis aux filles de sélectionner un candidat qui réintègrerait le jeu. Elles avaient le choix entre Mathis ou Anthony P, à qui on venait tout juste de montrer la porte.

Comme Mathis n'est toujours pas revenu au Québec depuis son élimination il y a quelques semaines, il se pourrait bien qu'il ait été le choix des demoiselles, mais est-ce possible que tout cela ne soit qu'un stratagème pour berner les téléspectateurs? Avec OD, on n'est jamais sûr de rien.

Rappelons que l'élimination d'Anthony P. a fait beaucoup de vagues autour de l'île de Chypre, puisque les filles ont laissé entendre s'être fait manipuler par Arnaud et ses sbires.

Nous apprendrons l'identité de ce célibataire à qui l’on accordera une seconde chance dimanche prochain. En attendant, on souhaite un prompt rétablissement à Jérémy!