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Un candidat à OD Panama provoque des réactions inattendues

On ne s’attendant pas à cette perspective des téléspecateurs.

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Il va sans dire, Brian est certainement le candidat d'OD Panama ayant provoqué le plus de réactions lors du premier épisode de la saison. Sa décision de ne choisir aucune des trois filles qui lui avaient été présentées pour poursuivre l'aventure n'est pas passée sous le silence.

La production affirmait même dans OD Extra que cette possibilité n'avait jamais été envisagée lors de la construction du scénario de cette nouvelle saison.

Nous pensions que Brian allait être la cible de médisances sur les réseaux sociaux pour cette décision pour le moins surprenante, mais l'entrepreneur en design web reçoit plutôt des compliments. Oui, bien sûr, les fans d'OD conçoivent qu'il s'agit d'un geste risqué qui fera probablement de lui le premier éliminé chez les garçons, mais beaucoup le trouve courageux et intègre.

  • « Il a été honnête et c’est plutôt rare dans cette émission moi j’ai bien aimé ce qu’il a fait. »
  • « Il est courageux et l’émission était très bonne »
  • « Moi j'ai trouvé ça audacieux mais correct, pourquoi pas... mais pour le jeux peut-être en garder une »
  • « Il a bien fait. Ça prouve son honnêteté »
  • « [...] il a été honnête, je le félicite pour ça. »

D'autres soulèvent aussi un point important :

  • « Je ne comprends pas pkoi les filles ont été insultées quand elles-mêmes ne voulaient rien savoir de lui lollll »

Il est vrai que les filles ont avoué que Brian n'était pas du tout leur genre et qu'elles avaient feint le trouver intéressant.

Dans le jeu d'Occupation Double, il faut savoir trouver la bonne balance entre les émotions et la stratégie. Brian n'a pas considéré l'aspect stratégique dans sa décision et c'est ce qui courra probablement à sa perte. Par contre, le public, lui, semble trouver cela plutôt rafraîchissant. Tout compte fait, il n'a pas tort. Voir un type de garçon différent à OD, c'est assez agréable.

Gageons que Brian trouvera la demoiselle qui voudra l'accompagner dans ses voyages de vanlife et de surf à sa sortie des maisons. Par contre, à moins d'un changement drastique, il sera le premier exclu à OD Panama.

OD Panama est diffusé du dimanche au vendredi à 18 h 30.

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