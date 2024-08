En début de saison, Sucré salé nous avait permis de découvrir un premier costume de Chanteurs masqués. Voyez-le ici.

Maintenant, dans la nouvelle bande-annonce des variétés et jeux de TVA, on peut apercevoir un autre impressionnant déguisement.

Le cygne, que vous pouvez découvrir en image ci-dessous, plongera certainement dans l'univers du ballet classique pour son premier numéro, faisant un clin d'oeil au Lac des cygnes de Tchaïkovski.

Rappelons que, dans Chanteurs masqués, des personnalités de tous les horizons (musique, télévision, politique, sport, journalisme, affaires, etc.) enfilent un costume et deviennent des chanteurs le temps d'une ou de quelques performances. Leur identité est gardée secrète et les quatre juges-enquêteurs doivent tenter de deviner qui se cachent sous l'imposante mascotte.

Cette année, Mélissa Bédard rejoint le panel de juge et Sébastien Benoit remplace Guillaume Lemay-Thivierge à l'animation.

Chanteurs masqués sera de retour le dimanche 15 septembre à 18 h 30.