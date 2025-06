Un autre coup dur pour Mario Pelchat

Ce mardi 3 juin, le chanteur et producteur Mario Pelchat fait une publication sur ses réseaux sociaux, dans lequel il annonce vivre un nouveau coup dur concernant son vignoble.

Alors que celui-ci discute avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec depuis plus d'une année, après avoir reçu une interdiction de donner des spectacles à son vignoble, Mario Pelchat essuie à nouveau un refus pour la saison estivale 2025.

Il écrit : « Mario Pelchat exprime sa déception : la CPTAQ refuse les spectacles au vignoble malgré les démarches, les pertes et la bonne foi

C’est avec une grande déception que je prends acte de la décision rendue par la CPTAQ, refusant à nouveau d’autoriser la tenue de spectacles à mon vignoble, malgré toutes les démarches entreprises, en conformité avec la réglementation.

Depuis 2007, j’ai investi plusieurs milliers de dollars dans la mise sur pied d’un vignoble à Saint-Joseph-du-Lac, avec l’objectif de contribuer à l’agrotourisme québécois, de valoriser les produits d’ici, et de créer un lieu de rassemblement artistique en harmonie avec l’activité agricole principale : la production de vin.

En 2022 et 2023, des spectacles ont été présentés avec succès, dans le respect de l’environnement agricole. En 2024, à quelques semaines du lancement de la saison, la CPTAQ m’a ordonné de cesser toute activité, me privant de revenus et me laissant avec un stock important de vin invendu. J’ai respecté cette décision malgré le choc. Je suis resté professionnel mais non sans conséquence sur ma santé. Cette année, malgré une nouvelle demande d’autorisation déposée avec mon avocat dès juin 2024, malgré une audience tenue en février 2025, la réponse est parvenue en mai, en pleine relance de la saison. Cette décision est actuellement contestée.

Le verdict ? Refus encore. »

Ce faisant, le chanteur a pris la décision d'aller de l'avant malgré tout avec sa saison de spectacles, sans l'approbation de la CPTAQ, et invite le public à le suivre dans sa démarche.

Il ajoute : « NOUS MAINTIENDRONS LA TENUE DES SPECTACLES CETTE ANNÉE!

J’ai pris la décision de maintenir la programmation estivale 2025 dans le respect des autorisations passées, le tout par nécessité économique, et par cohérence avec la mission même de ce projet. J’invite le public à continuer de me soutenir dans cette démarche, comme il l’a toujours fait.

La lutte n’est pas terminée. »

Voyez son message complet ci-dessous.

Évidemment, de nombreux adeptes lui envoient leur soutien, en cette période d'incertitude.

Nous lui souhaitons que cette histoire trouve une fin heureuse, qui permettra à la culture musicale d'ici de continuer à rayonner.