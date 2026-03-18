Un ancien patient fait un retour dans STAT

La semaine prochaine, un patient que nous avions rencontré dans la troisième saison de STAT fait un retour à Saint-Vincent, avec des symptômes différents, mais tout de même reliés à ce que nous avions déjà vu de son histoire.

Vous rappelez-vous le petit Léo Sauvageau (Arthur Arsenault), arrivé à l'hôpital avec sa maman avec un mal de gorge? L'autrice Marie-Andrée Labbé avait surpris tout le monde en plaçant le bambin au coeur d'une intrigue bouleversante, alors que du sperme avait été retrouvé dans sa gorge.

Son père, qui était bel et bien le coupable, avait été accusé jusqu'à ce qu'on découvre qu'il était somnambule au moment des faits. Une vidéo troublante qui n'avait pas manqué de créer une onde de choc chez les téléspectateurs.

Voilà que le père en question, David Lapierre joué par le comédien Gabriel Lemire (voir sa photo ici), fera un retour à Saint-Vincent, après avoir développé un nouveau problème de santé. On fera le lien entre ces nouveaux symptômes et le cas présenté l'année dernière. Nous ne vous en dirons pas plus, pour ne pas gâcher votre plaisir de visionnement. Il sera pris en charge par le docteur Marc-Olivier Morin (Anglesh Major)

À l'époque, les téléspectateurs avaient souhaité qu'on leur explique davantage la situation, avec la gonorrhée qui s'était invitée dans cette histoire familiale déjà troublante. Vous aurez cette fois des réponses! Comme quoi Marie-Andrée Labbé n'oublie jamais ses téléspectateurs.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv chaque semaine.

Une cinquième saison a été confirmée pour notre plus grand bonheur!