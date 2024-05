Un ami de Maripier Morin à Dans l'oeil du dragon

Mercredi, à Dans l'oeil du dragon, un duo d'entrepreneurs éloquents et inspirants ont présenté aux Dragons leur plateforme d’encan pour les particuliers qui permet de vendre son véhicule au concessionnaire le plus offrant, appelée Aukcio.

D'abord, tous les dragons ont refusé de contribuer à l'entreprise jusqu'à que, à la dernière minute, David Côté, change son fusil d'épaule, de peur de regretter son choix plus tard.

Il a proposé un pourcentage plus élevé que celui suggéré par les hommes d'affaires et amateurs de voitures Simon Michaud et Jordan Pomerleau. Ces derniers se sont consultés dans le bunker et sont revenus avec une contre-offre que David a refusée. « Il y a vraiment un besoin d'aller chercher des partenaires. Moi ma job avec vous, ça va être de vous faire connaître », a-t-il indiqué pour expliquer sa décision.

Simon et Jordan ont finalement, eux aussi, changé d'idée et ont accepté la première offre de David.

Au lendemain de la diffusion, nous apprenions sur les réseaux sociaux que Jordan est un ami de longue date de Maripier Morin. « Fière de toi mon Jo! », a-t-elle inscrit sur Instagram.

Apprenez-en plus sur Aukcio ici.