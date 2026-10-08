TVA confirme le retour de cette populaire émission avec un changement majeur

TVA confirme ce jeudi le renouvellement de la compétition 24 en 24, pour une deuxième saison qui verra le jour au printemps 2027.

Rappelons que dans cette course contre la montre, 24 chefs relèvent 24 défis en 24 heures top chrono pour tenter de décrocher un grand prix.

Un changement important a été apporté au niveau de l'animation. En effet, alors que Julie Bélanger et Chuck Hughes animaient la première saison, c'est seulement Chuck Hughes qui animera la deuxième saison.

Il ne pourra donc compter que sur lui-même et sur les juges invités qui se présentent à chaque épisode pour lutter contre la fatigue qui s'installe épisode après épisode.

On se doute que Julie Bélanger a dû décliner ce mandat en raison de son travail d'animatrice quotidienne sur les ondes de Rythme FM, où elle s'occupe des retours à la maison.

Les tournages de la compétition, produite par Pixcom en collaboration avec Québecor Contenu, sont prévus en janvier.

D'ailleurs, les chefs ou les cuisiniers professionnels qui possèdent le talent, l'endurance et le cran nécessaires pour relever ce défi intense sont invités à s'inscrire en suivant le lien ici.

C'est au printemps 2027 que vous pourrez voir le résultat et découvrir qui succédera à Guillaume Caron comme gagnant de 24 en 24.