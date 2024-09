TVA annonce Si on s'aimait célébrités

TVA annonce une nouvelle pour le moins surprenante ce lundi, soit l'arrivée d'un nouveau concept relié à la franchise Si on s'aimait.

Ainsi, dès le printemps 2025, les téléspectateurs pourront voir Si on s'aimait célébrités, un concept similaire dans lequel quatre candidats connus tenteront de trouver l'amour.

Plus précisément, les 13 épisodes hebdomadaires, d’une durée de 60 minutes chacun, suivront le périple de quatre personnalités appréciées du public québécois qui consulteront l’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin aux côtés d’un partenaire choisi en début d’aventure. Les téléspectateurs de TVA seront cette fois les témoins privilégiés du quotidien de quatre personnes qu’ils ont déjà pu voir à l’écran et qu’ils redécouvriront dans un contexte intime, alors qu’elles ouvriront leur porte et leur cœur à un amoureux potentiel.

« Si on s’aimait est une émission qui plaît énormément aux téléspectateurs, et ce, depuis le début du projet. TVA se fait donc une joie de leur proposer cette toute nouvelle formule, avec quatre célébrités aux parcours et aux caractères bien différents, mais qui n’ont pas baissé les bras face à la possibilité de trouver l’amour », souligne Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« Quel plaisir renouvelé pour Québecor Contenu que de s’associer une fois de plus à l’équipe de Duo Productions afin de présenter une version différente de Si on s’aimait! Je ne pense pas me tromper en affirmant que les gens à l’écoute en apprendront un peu plus sur eux-mêmes, tout en assistant à la quête romantique de quatre personnalités publiques, qui ont la grande générosité de se lancer tête première dans cette expérience humaine parfois déstabilisante, mais ô combien fascinante! », rajoute Kathleen Vachon, directrice Variétés, divertissement et grands formats, Québecor Contenu.

Pour le moment, on ne sait pas si le couple Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge sera de retour pour commenter les expériences des couples.

Voici les indices qui nous ont été fournis sur les quatre célibataires connus qui prendront part à l'aventure. Saurez-vous trouver de qui il s'agit?

Notre célébrité #01 est une femme de 52 ans. Célibataire depuis 5 ans, elle trouve le dating plus difficile à son âge et craint les applications de rencontre. Cette femme pétillante et romantique veut, à travers son parcours, inspirer les femmes. Croit-elle encore en l’amour? « Je crois absolument en l’amour! J’ai plein de rêves de couple qui m'habitent pour le futur, et j’y crois. C’est tellement agréable, partager sa vie avec un amoureux! Se soutenir, partager, planifier. Un amoureux, un ami, un amant! »

Notre célébrité #02 est une femme de 51 ans. Célibataire depuis 10 ans, elle carbure aux nouveaux défis et apprentissages. Elle est donc prête à sortir de « son bois » pour rencontrer. Croit-elle encore à l’amour? : « Oui. Mais je crois que cette complicité, ce profond respect, encore plus grand qu’une amitié, est difficile à trouver. Surtout quand les enfants ne cimentent plus une relation. Je me demande parfois si j’aurai la chance de connaître un tel engagement, rempli d’honnêteté et donc de courage, avant de mourir. »

Notre célébrité #03 est une femme de 37 ans. Célibataire depuis 3 ans, elle considère que les applications de rencontre, « c’est la jungle ». Elle a donc décidé d’essayer une nouvelle approche. Croit-elle encore à l’amour? « Oui! Vraiment! Mais j’ai besoin qu’on m’aide, je pense. J’ai envie de brasser les cartes. Je crois sincèrement que le meilleur est à venir et que je vais aimer à nouveau. Je crois en mon bonheur. J’ai espoir aussi de pouvoir rencontrer un homme avec qui me demander : est-ce qu’on fait un enfant? J’ai envie de vivre ça, moi aussi. Je rêve encore de la maternité. »

Notre célébrité #04 est un homme de 28 ans. Icône de la communauté queer, il séduit les téléspectateurs par son humour et sa personnalité flamboyante. Fan de la première heure de Si on s’aimait, il veut prendre confiance en lui dans le « dating life ». Croit-il encore à l’amour? « Je suis un amoureux. Je tombe en amour d’amitié avec les gens qui m’entourent, j’aime les gens profondément. Alors je croirai toujours en l’amour parce que je sais que je peux tomber amoureux! »

À voir au printemps 2025.

PSST! HOMMES CÉLIBATAIRES RECHERCHÉS : La production est actuellement à la recherche de candidats potentiels et disponibles dès la fin du mois d’octobre, pour le début des tournages. Les célibataires qui souhaitent expérimenter le cheminement amoureux différent que Si on s’aimait peut leur faire vivre sont invités à s’inscrire dès maintenant sur le site de l’émission : sionsaimait.ca.