TVA annonce l'arrivée d'une nouvelle émission quotidienne humoristique

Un jeu qui mettra en vedette des personnalités québécoises et du public.

Match Game US
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Depuis le 23 juillet 2025, les Américains présentent l'émission Match Game, animée par Martin Short, un jeu-questionnaire à saveur humoristique. Une première version de l'émission avait été présentée au public des États-Unis en 1962, avec Gene Rayburn.

Dans ce jeu, les candidats tentent de faire correspondre leurs réponses à celles des célébrités (panélistes) pour gagner de l'argent.

Voilà que TVA a fait l'acquisition de droits de l'émission pour en faire une adaptation québécoise.

La nouvelle a été annoncée succinctement par voie de communiqué ce jeudi.

Voici ce qu'on peut y lire : « TVA a le plaisir d'annoncer l'acquisition du format de Fremantle Match Game, un jeu adapté par Attraction, en collaboration avec Québecor Contenu, qui offrira au public une quotidienne, du lundi au jeudi, de 30 minutes. Le concept: des célébrités doivent tenter de donner les mêmes réponses que les concurrents de la semaine. »

Pour le moment, on ne connaît pas l'identité de la personne qui animera le jeu.

On ne sait pas non plus quand le diffuseur présentera cette nouveauté dans sa grille horaire, sachant qu'il y a déjà Le Tricheur comme jeu-questionnaire quotidien à TVA.

Dès que nous aurons plus de détails sur le sujet, nous vous en ferons part.

Avez-vous hâte de voir de quoi il s'agit? On vous met un extrait de la version américaine ci-dessous, pour les plus curieux.

