Julie Snyder nous confiait récemment que les candidats de La maison des vilains avaient donné du fil à retordre à l'équipe de production. Voyez ce qu'elle nous a révélé ici.

Enfin, on découvre une première bande-annonce de cette nouvelle émission qui met en scène plusieurs vilains célèbres de nos téléréalités québécoises.

Ces images confirment la frénésie qui régnait dans ce manoir lors du tournage.

On peut notamment entendre Kevins-Kyle Lambert dire à son ancien confrère de Loft Story, Sébastien Tremblay : « Tu vas toujours être un loser ».

« Entre moi et toi, c'est du personnel », lancera ensuite Meriem Houla (Les traîtes) à une de ses consoeurs.

Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

Est-ce que, parfois, c'était difficile de différencier le jeu de la réalité? Chose certaine, les coups bas ont été nombreux et la production a eu à gérer de gros égos...

Vous dire à quel point nous sommes impatients de découvrir la version québécoise de ce format bouillant!

Les 9 épisodes seront disponibles sur Crave à partir du 19 août.