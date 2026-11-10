Tout le monde en parle prépare un segment spécial sur ce scandale québécois

Tout le monde en parle a pris une pause dimanche afin de laisser toute la place au gala de l'ADISQ sur les ondes d'ICI Télé, dès 20 h.

Lundi, la production annonçait sur ses réseaux sociaux qu'elle était à la recherche de personnes pour prendre part à un dossier spécial.

« Tout le monde en parle prépare un segment pour revisiter l'affaire Norbourg. Nous cherchons des victimes de cette immense fraude prêtes à venir relater leur histoire à notre émission, afin d'en mesurer les impacts une vingtaine d'années plus tard », pouvait-on lire sur Facebook.

Voyez la publication au bas de l'article.

Les gens intéressés à participer sont invités à contacter la production en envoyant un message à l'adresse suivant : info-public@tlmep.tv

Rappelons que l'Affaire Norbourg est l'une des plus importantes fraudes financières de l'histoire du Québec. Elle a éclaté au grand jour le 25 août 2005 lors de perquisitions par la GRC et de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans les bureaux de l'entreprise Norbourg. Environ 130 millions de dollars ont été détournés entre 2002 et 2005 au détriment d'environ 9 200 investisseurs, anéantissant dans de nombreux cas les économies d'une vie.

Le responsable de la fraude, Vincent Lacroix, a passé 18 ans derrière les barreaux. Sa peine totale a pris fin officiellement le 26 janvier 2026. Il est maintenant pleinement libre.

Tout le monde en parle sera de retour dimanche prochain, à 20 h, sur ICI Télé.