Tout le monde en parle : Anik Jean commente sa récente collaboration avec Kevin Parent

Anik Jean figurait parmi les invités de Tout le monde en parle, ce dimanche 24 octobre. L’artiste multidisciplinaire a notamment discuté de son plus récent album, Love in Silence, ainsi que de son nouveau livre jeunesse, Nathan au fond des océans, tous deux parus plus tôt cette semaine.

Sur Love in Silence - qu’elle a composé et enregistré à la suite du décès de son père, en août 2020 - figure une reprise de la chanson « Waiting for the Miracle » de Leonard Cohen, qu’Anik Jean interprète en duo avec Kevin Parent.

Guy A. Lepage a évidemment questionné son invitée sur cette collaboration, suivant les allégations d’inconduites sexuelles formulées contre le chanteur durant la vague de dénonciations de l’été 2020.

« Kevin, c’est comme mon frère. Je le connais depuis que je suis toute petite. Il connaissait bien mon père, mon père l’aimait beaucoup. L’album s’est fait bien après [les allégations d’inconduites sexuelles, ndlr], et j’ai parlé beaucoup avec Kevin. On a eu beaucoup de conversations intimes », a-t-elle confié.

« C’était super important pour moi, et à la suite de ces conversations-là, j’étais très à l’aise qu’il chante sur mon album. En fait, je suis très fière qu’il chante sur mon album. »

