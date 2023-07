Thérèse Parisien quitte C'est juste de la tv : Voici qui la remplacera

La journaliste Thérèse Parisien ne sera pas de retour dans C'est juste de la tv l'automne prochain, après six ans de loyaux services.

Elle cède son siège à un autre amoureux de la télé, Bryan Audet.

« [...] je suis époustouflé par la qualité de la télévision d’ici. J’aimerais que tout le monde voit ce qui se fait. Je suis honoré de me joindre à une équipe de vrais fans assidus et engagée envers la télé. J’ai très hâte de découvrir les bijoux télé de la prochaine saison et surtout de pouvoir utiliser l’excuse oui, je suis encore devant la télé, mais c’est pour mon travail! », indique-t-il dans un communiqué de presse officiel.

C'est en 2012 que le public a découvert Bryan Audet, lors de son passage à Star académie. Cet été, on peut le voir en tant que chroniqueur à Sucré salé et l'entendre sur les ondes de RougeFM.

Nathalie Petrowski et Alex Perron seront, pour leur part, de retour la saison prochaine, tout comme l'animatrice Anne-Marie Withenshaw.

