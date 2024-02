The Mandalorian 2 : Du Star Wars « Old School » très efficace

****ATTENTION, CET ARTICLE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS. SI VOUS N'AVEZ PAS VU L'ÉPISODE UN DE LA DEUXIÈME SAISON, NOUS VOUS CONSEILLONS D'ARRÊTER VOTRE LECTURE ICI****

Vendredi dernier, nous avons eu le plaisir de découvrir le premier épisode de la deuxième saison de la série The Mandalorian offert sur Disney+.

Cette seconde saison débute donc alors que le chasseur de prime Mando tente de retrouver des combattants Mandalorian qui pourraient l'aider dans sa quête de ramener bébé Yoda chez les siens. Il est dirigé vers la planète Tatooine, où, semblerait-il, un Mandalorian a été aperçu.

Jon Favreau n'a jamais caché sa préférence pour les épisodes quatre à six de la franchise de Lucas Films et cela est encore plus vrai dans ce premier épisode. À chaque instant et dans chaque détail de sa réalisation, l'on peut constater son affection pour le look « Old Scool » des plus vieux films, comme en témoigne son utilisation de marionnettes et de maquillages pour faire vivre les créatures de l'univers Star Wars au lieu de les créer par ordinateur, ce qui, avouons-le, est tout à son honneur.

Pedro Pascal est toujours aussi efficace dans le rôle du chasseur de prime solitaire au grand coeur. Malgré qu'on ne voit jamais son visage, les émotions qu'il éprouve transparaissent à travers son casque.

Le nouveau venu, le Marshal, incarné par Timothy Olyphant, a des airs de shérif issu d'un vieux western, dont l'arrogance et la tendance à marchander nous rappellent le célèbre Han Solo.

Bien que l'histoire de ce premier épisode ne soit pas particulièrement renversante, elle donne le ton nostalgique qui fait la force de cette série. D'ailleurs, les Easter Eggs dont Favreau a parsemé l'épisode feront plaisir aux fans consacrés, comme celui de l'armure de Boba Fett porté par le Marshal ou encore le Speeder de ce dernier, qui semble être construit à partir d'une turbine du Podracer d'Anakin.

L'épisode de termine d'ailleurs par un revirement inattendu, en nous ramenant un personnage que l'on croyait mort depuis l'épisode six.

Nous avons bien hâte de découvrir la suite!