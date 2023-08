The Falcon and the Winter Soldier : « Pas ce à quoi s'attendent les fans »

The Falcon and the Winter Soldier fait partie de l'un de ces projets de la franchise Avengers que les fans de Marvel attendent avec impatience.

Après que Steve Rogers (Captain America) ait remis son bouclier à Sam Wilson (The Falcon), les fans étaient impatients de découvrir ce que Sam ferait de cette grande responsabilité. C'est dans la nouvelle série de Disney+ qu'ils le découvriront.

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec le scénariste principal du projet, Malcolm Spellman. Ce dernier nous assure que The Falcon and the Winter Soldier nous surprendra à chaque détour.

« Les gens qui ont fait cette série sont les mêmes qui ont fait les films de Marvel. La qualité de ces épisodes sera du jamais vu encore à la télévision. » L'histoire aussi saura déconcerter les fans. « Les fans s'attendent à quelque chose, notamment en lien avec Sam et le bouclier, mais ils seront médusés par le dénouement. » Il affirme également que les personnages « ne seront pas les mêmes au début et à la fin du film ». Intrigant tout ça!

Il nous explique que l'équipe de Marvel l'a extrêmement bien accompagné dans le processus d'écriture. « Au départ, on m'a jumelé avec un cadre créatif chez Marvel et j'ai pu me référer à lui pour toutes les choses que je ne savais pas sur l'univers des Avengers. J'ai donc eu un professeur qui m'a accompagné à toutes les étapes. »

The Falcon and the Winter Soldier devait être la première série de Marvel à paraître sur Disney+, mais WandaVision a finalement pris l'affiche avant. « C'est un tremblement de terre à Puerto Rico et la Covid qui a ralenti nos tournages et a retardé la parution », nous indique M. Spellman. « Par contre, somme toute, on peut dire que c'était une bonne chose. Ç'a permis à notre série de devenir encore plus pertinente puisque nous avons pu faire des ajustements en lien avec toutes ces choses qui se déroulaient dans le monde. Dans la série, les personnages doivent survivre à une catastrophe mondiale (le Blip; la vie « après Thanos ») et, d'une certaine façon, nous aussi avec la pandémie. Nous avons pu arranger les textes de manière à ce que les choses vécues par les personnages ressemblent à ce que nous vivons actuellement. »

Malcolm Spellman nous recommande de regarder au moins le film Captain America: Civil War et les deux derniers Avengers avant de nous lancer dans le visionnement des six épisodes de Falcon and the Winter Soldier sur Disney+. La série sera disponible dès le 19 mars. Voyez la bande-annonce en français ci-dessous.