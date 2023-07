The Bear : Une deuxième saison digne d'un restaurant étoilé

L’été dernier, The Bear a pris un peu tout le monde par surprise en sortant de nulle part pour offrir aux abonnés de Disney+ non seulement une comédie dramatique intense tournant autour de l’univers tout aussi disjoncté de la restauration, mais aussi l’une des meilleures séries de l’année, toutes catégories et origines confondues.

La bonne nouvelle, c’est que cette deuxième saison est tout à fait à la hauteur de la précédente, arrivant même à la surpasser à certains niveaux.

Nous retrouvons donc Carmen « Carmy » Berzatto et son équipe alors qu’ils tentent tant bien que mal de tout mettre en oeuvre pour que leur nouveau restaurant puisse ouvrir ses portes en un temps record. Évidemment, cette opération aussi délicate que musclée ne sera pas des plus simples, car l’escouade devra jongler avec beaucoup, beaucoup d’imprévus.

Ce second tour de piste aborde d’ailleurs habilement la question des ravages que la pandémie a faite sur l’industrie de la restauration, tout comme sur les problèmes persistants découlant du manque de main-d'œuvre. Le tout en esquissant par la même occasion la solidarité qui unit à présent les institutions étant parvenues à demeurer ouvertes contre vents et marées.

L’approche privilégiée par le showrunner Christopher Storer et ses acolytes s’avère d’ailleurs à l’image de leur proposition, ces derniers diminuant cette fois-ci l’intensité à feux moyen-doux pour accorder davantage d’importance et de temps d’écran aux personnages secondaires.

C’est le cas notamment de Marcus, qui se rendra au Danemark pour perfectionner ses techniques de pâtissier, et de Tina, qui sera emballée par l’idée de monter en grade et de devenir la sous-chef de Sydney en faisant un petit tour par l’école de cuisine.

Dans un monde où le marché du travail offre autant d’opportunités que d’insécurités, The Bear se fait un point d’honneur de démontrer qu’il n’y a pas d’âge pour acquérir de nouvelles connaissances, développer de nouveaux talents et perfectionner ses acquis.

D’un autre côté, les scénaristes montrent aussi que ce n’est pas nécessairement tout le monde qui est apte à jongler avec la pression venant avec un tel changement de cap.

Tel un épisode d'un docu-réalité de rénovation de restaurant, ces dix nouveaux épisodes passent en revue avec une grande attention aux détails tout ce qu’implique la création d’un tel commerce, de la place réservée à chaque outil dans la cuisine pour maximiser la production aux choix des assiettes et des ustensiles, en passant par les innombrables essais et erreurs venant avec l’élaboration d’un menu digne d’une étoile Michelin, et le lot de paperasse et de bureaucratie venant avec tout cela.

Bref, la formule demeure toujours aussi relevée, alors que l’excellente distribution menée par Jeremy Allen White et Ayo Edebiri sonne la charge et offre une belle progression à ce groupe tissé serré, malgré les clash d’égos et de personnalités.

Une réalisation nerveuse, mais néanmoins très précise, un montage extrêmement créatif et dynamique, et une trame sonore absolument délicieuse ne font qu’ajouter encore plus de saveur à une recette réunissant que des ingrédients de premier choix, et les apprêtant à la perfection.

La deuxième saison de The Bear est maintenant disponible dans son intégralité, sur Disney+.