Télé-Québec dévoile son populaire Calendrier des fêtes incluant Ciné-Cadeau

Chaque année, les familles se retrouvent dans le confort de leur foyer pour découvrir la programmation des fêtes de Télé-Québec, qui fait la belle part aux grands classiques et aux émissions spéciales.

Cette année ne fait pas exception à la règle, alors que Ciné-Cadeau fait son retour chez le diffuseur, qui a lancé son très attendu Calendrier des fêtes ce vendredi.

On y retrouve, dans un visuel plutôt pratique, l'horaire de tous ces films et émissions qu'on ne veut absolument pas manquer pendant les fêtes, du 6 décembre au 4 janvier.

Découvrez-le ci-dessous.

Il se trouve également sur le web, par ici.

On y retrouve évidemment plusieurs incontournables, comme les fameux Astérix et Obélix, mais également Belle et Bum des fêtes et Y'a du monde à messe de Noël, de même que l'émission spéciale avec Janette Bertrand, Janette - Les jeunes et la vieille.

Dès maintenant, on consulte le Grand calendrier des Fêtes et on planifie ses soirées sous le signe de la féérie… et du chocolat chaud!