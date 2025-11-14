Accueil
Télé-Québec dévoile son populaire Calendrier des fêtes incluant Ciné-Cadeau

Les douze travaux d'Astérix et bien plus...

Des nouveautés emballantes à Ciné-cadeau en 2018-2019
Stéphanie Nolin
Chaque année, les familles se retrouvent dans le confort de leur foyer pour découvrir la programmation des fêtes de Télé-Québec, qui fait la belle part aux grands classiques et aux émissions spéciales.

Cette année ne fait pas exception à la règle, alors que Ciné-Cadeau fait son retour chez le diffuseur, qui a lancé son très attendu Calendrier des fêtes ce vendredi.

On y retrouve, dans un visuel plutôt pratique, l'horaire de tous ces films et émissions qu'on ne veut absolument pas manquer pendant les fêtes, du 6 décembre au 4 janvier.

Découvrez-le ci-dessous.

Il se trouve également sur le web, par ici.

On y retrouve évidemment plusieurs incontournables, comme les fameux Astérix et Obélix, mais également Belle et Bum des fêtes et Y'a du monde à messe de Noël, de même que l'émission spéciale avec Janette Bertrand, Janette - Les jeunes et la vieille.

Dès maintenant, on consulte le Grand calendrier des Fêtes et on planifie ses soirées sous le signe de la féérie… et du chocolat chaud!

Calendrier des fêtes 2025-2026 de Télé-Québec

1/4
Calendrier des fêtes 2025-2026 de Télé-Québec
© Télé-Québec

