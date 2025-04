Surprise aux Chefs : Une candidate éliminée réintègre la brigade

Mardi soir, deux candidates ont dû quitter la compétition des Chefs.

Mais, alors qu'elles accrochaient leur tablier, Elyse Marquis leur a annoncé que l'une d'entre elles allait pouvoir réintégrer la brigade.

Ainsi, Magie et Ariane ont eu la chance de participer à l'épreuve de la deuxième chance, une première dans l'histoire des Chefs.

Les deux femmes, qui en étaient à leur troisième épreuve de la journée, avaient 40 minutes pour cuisiner leur meilleure recette de pétoncles avec les ingrédients laissés à leur disposition.

Les juges et l'animatrice ont repris leur place derrière les moniteurs pour analyser leur performance.

Suivez le lien suivant pour les voir se livrer une bataille sans merci alors qu'elles étaient épuisées.

ATTENTION! SI VOUS NE VOULEZ PAS CONNAÎTRE L'IDENTITÉ DE LA GAGNANTE, CESSEZ VOTRE LECTURE ICI.

Grâce à une performance que Pasquale Vari a qualifiée de « sans faute », c'est Magie qui a eu droit à une seconde chance.

Ariane a, par contre, quitté la tête haute, fière de son parcours. « C'est une autre preuve que la vie a tellement à nous surprendre. Je suis le parcours classique des embûches, des difficultés. À un moment donné, je ne savais même pas si j'allais vivre. Deux ans plus tard, je commençais mon parcours en restauration. Deux ans plus tard, je me ramasse aux Chefs à rencontrer du monde extraordinaire et à vivre une aventure vraiment unique. Donc, bravo la vie! »

Précisons qu'Ariane a vaincu un cancer des ovaires.

Bravo aux deux excellentes cheffes pour leur parcours inspirant!

Notons que la semaine prochaine aux Chefs, la brigade cuisine des plats à partager inspirés de la culture culinaire mexicaine, à l’occasion des célébrations du Cinco de Mayo. Au menu: pinatas colorées, piments variés et mets épicés.

