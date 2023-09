Sucré salé : La réaction de Michèle Richard au cadeau d'hôtesse de Mélanie Maynard est hilarante

Le public a été complètement charmé par la grande franchise de Michèle Richard lors de son plus récent passage à Sucré salé.

L'artiste, désormais retirée à la campagne, dit ce qu'elle pense, en tout temps. C'est sur le quai de la maison, loin du tumulte de la ville, que Mélanie Maynard l'a rencontrée.

Sa façon de parler de sa relation (inexistante) avec l'informatique ou d'avouer sans gêne qu'elle ne fait jamais la vaisselle ou le lavage - des tâches qu'elle laisse à sa femme de ménage des 25 dernières années - a quelque chose de fondamentalement charmant.

À la fin de l'entrevue, l'animatrice a remis un cadeau à son hôtesse : des crocs d'hiver, avec de la fourrure, et d'été, avec des brillants.

« Je n'irais même pas à la banque avec ça », indique la chanteuse, sans filtre.

Lorsque Mélanie Maynard insiste sur le fait que des crocs à paillettes, c'est « tout à fait Michèle Richard », celle-ci rétorque : « C'est là que tu n'es pas correct. C'est là que tu n'as rien compris. Tu vois-tu comment tu es off? Je me demande comment tu as fait pour me poser des questions intelligentes. Tu ne me connais pas pantoute. »

Rappelons que le dernier épisode de la saison de Sucré salé (qui sera diffusé jeudi) a été tourné dans l'immense cour arrière de la maison de Dave Morissette. Voyez une image ici.