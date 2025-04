Sucré salé dévoile ses collaborateurs pour l'été : Quelques nouveaux visages s'ajoutent

C'est à compter du 19 mai prochain que vous pourrez renouer avec Mélanie Maynard et ses collaborateurs pour la 24e saison de Sucré Salé, présentée sur les ondes de TVA.

Comme pour les précédents étés, l'animatrice nous proposera un survol du milieu culturel québécois, dans un contexte complice et ludique.

Les collaborateurs pour cette nouvelle saison ont été dévoilés aujourd'hui. Ils sont plusieurs à revenir pour un nouveau tour de piste, mais parmi ceux-ci, on retrouve également deux nouveaux visages : José Gaudet et Eugénie Lépine-Blondeau.

Le premier s'occupera d'un segment intitulé « Confessions de garage », tandis que la seconde (la soeur de Magalie Lépine-Blondeau) proposera des « Balades en tandem ».

Voici les autres collaborateurs pour la saison :

Nous remarquons que plusieurs d'entre eux ont conservé le même mandat, tandis que d'autres changent. On pense notamment à Carmen Sylvestre qui, l'an dernier, proposait des entrevues avec de jeunes artistes émergents. Cette saison, elle offrira « les fantasmes de Carmen ». Nous avons très hâte de découvrir ce qu'il en est.

Sucré salé sera diffusé du 19 mai au 29 août, du lundi au vendredi, à 18 h 30, et du 1er au 5 septembre, à 19 h, et en rediffusion à 22 h 35, et ce, pendant 16 semaines!

Une nouveauté colorée

Grâce à sa « Mel Van » aux couleurs de Sucré Salé, munie d'une terrasse avec auvent, Mélanie pourra accueillir, beau temps, mauvais temps, ses invités afin de prendre de leurs nouvelles, de mettre en lumière leurs différents projets et de tout simplement passer un agréable moment avec eux!