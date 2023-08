Stéphane Rousseau partage une jolie photo avec sa conjointe en voyage sous les palmiers

Comme bien des Québécois, Stéphane Rousseau a récemment fui les températures printanières incertaines du Québec pour la chaleur du Sud.

Il était alors accompagné par sa conjointe, Chantal Girouard. Cette dernière est recherchiste dans le domaine de la télévision.

Le couple a posé à la veille de son départ. Voyez la photo partagée en story par l'humoriste au bas de l'article.

Rappelons qu'en plus de son amoureuse, on a aussi pu voir récemment le fils de Stéphane Rousseau ses réseaux sociaux, et même à la télévision. Axel Saint-Germain-Rousseau a notamment surpris son papa à En direct de l'univers.