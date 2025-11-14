Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Stéphane Rousseau livre une performance épatante au lancement de Karaoké Club

Quelle voix ce Stéphane!

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce jeudi avait lieu à Montréal le visionnement de presse de la nouvelle émission de Stéphane Rousseau, Karaoke Club.

Une grande fête avait été organisée en soirée à l'Espace St-Denis pour souligner l'évènement.

Certains participants à l'émission, dont le collègue de STAT de Stéphane, Lou-Pascal Tremblay, ainsi que Karine Vanasse, Debbie Lynch-White et Chloée Deblois, étaient présents, en plus de quelques infuenceurs, comme Maxence Garneau, Ophélie et Ann-Florence Bégin et Gabrielle Marion.

Voyez nos photos du tapis rouge au bas de l'article.

Stéphane Rousseau s'est aussi prêté au jeu du karoké en interprétant « It’s Not Unusual » de Tom Jones.

On oublie parfois que le comédien, animateur et humoriste a une voix juste et puissante! Voyez-le dans la vidéo en entête.

Adaptée d’un format international à succès, Karaoké Club mettra en vedette 10 célébrités qui s'affronteront dans une compétition de karaoké unique en son genre, remplie de défis inattendus et de performances mémorables. Les six épisodes sont offerts sur Amazon Prime dès le 20 novembre à 21 h.

Visionnement de presse de KARAOKÉ CLUB ! Espace St-Denis

1/61
Visionnement de presse de KARAOKÉ CLUB ! Espace St-Denis
Sur la photo : Barnev © Patrick Lamarche

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09