Stéphane Rousseau livre une performance épatante au lancement de Karaoké Club

Ce jeudi avait lieu à Montréal le visionnement de presse de la nouvelle émission de Stéphane Rousseau, Karaoke Club.

Une grande fête avait été organisée en soirée à l'Espace St-Denis pour souligner l'évènement.

Certains participants à l'émission, dont le collègue de STAT de Stéphane, Lou-Pascal Tremblay, ainsi que Karine Vanasse, Debbie Lynch-White et Chloée Deblois, étaient présents, en plus de quelques infuenceurs, comme Maxence Garneau, Ophélie et Ann-Florence Bégin et Gabrielle Marion.

Stéphane Rousseau s'est aussi prêté au jeu du karoké en interprétant « It’s Not Unusual » de Tom Jones.

On oublie parfois que le comédien, animateur et humoriste a une voix juste et puissante! Voyez-le dans la vidéo en entête.

Adaptée d’un format international à succès, Karaoké Club mettra en vedette 10 célébrités qui s'affronteront dans une compétition de karaoké unique en son genre, remplie de défis inattendus et de performances mémorables. Les six épisodes sont offerts sur Amazon Prime dès le 20 novembre à 21 h.