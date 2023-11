STAT : Les fans ont une hypothèse (farfelue?) sur l'identité de Monsieur pilulier

Les adeptes de STAT sont très actifs sur les réseaux sociaux et n'hésitent pas à communiquer leurs impressions ou leurs hypothèses sur certaines intrigues.

Celle d'un homme, confus, débarqué à l'hôpital Saint-Vincent la semaine dernière, sans pièce d'identité, pique la curiosité de bien des gens.

Depuis quelques jours, les téléspectateurs croient avoir trouvé la clé de l'énigme. En effet, ils pensent que le fameux Monsieur pilulier, interprété par Arthur Holden (voyez sa fiche ici), serait le père de Jacob (Lou-Pascal Tremblay).

Il y a quelques semaines, nous apprenions que celui-ci était toujours vivant, au contraire de ce que la mère de l'urgentologue a toujours soutenu. Il vivait dans une maison payée par cette dernière.

Quelques indices amènent les téléspectateurs à croire cela, à commencer par le numéro de téléphone qu'il ne cesse de composer et qui a neuf chiffres au lieu de dix. Comme le père de Jacob aurait, semble-t-il, disparu en Thaïlande et que là-bas les numéros de téléphone ont neuf chiffres, les internautes sont d'autant plus convaincus de leur supposition.

Aussi, le fait qu'Éric (Stéphane Rousseau) ait rajeuni le visage de l'homme à l'aide d'une application n'est probablement pas anodin. Est-ce que Jacob réalisera qu'il s'agit de son père grâce à cette photo?

Le fait que l'amnésique retourne toujours voir la même patiente titille aussi les adeptes. Ceux-ci croient que ce n'est pas la jeune femme qui l'intéresse, mais bien la chambre. Se serait-il passé quelque chose avec son ex-femme dans ce lieu?

Son mutisme pourrait être dû à un choc post-traumatique. Le décès inattendu de Julie Faubert (Isabelle Brouillette)?

Chose certaine, les fans ont de l'imagination. Par le passé, ils ont su prouver qu'ils étaient perspicaces, le seront-ils encore sur ce coup-là? L'idée nous semble saugrenue, mais nous allons bientôt le découvrir!

Pour ajouter un peu d'eau au moulin, sachez que ce personnage est nommé au générique. Son nom? Victor Muller.

Voyez ici quand sera diffusé le dernier épisode de la saison.