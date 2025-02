Star Académie : Un candidat en danger se démarque énormément des autres pour l'instant

Cette année, la production de Star Académie permet aux téléspectateurs de voter pour leur candidat préféré dès l'annonce des mises en danger le mardi.

D'ailleurs, cette nouveauté ne plaît pas à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, bien des gens tentent de convaincre leurs pairs de ne pas se prononcer avant d'avoir vu les performances. Alors qu’à l'opposé, un autre groupe se plaint que, le dimanche soir, le réseau est engorgé et qu'il est plus difficile de se connecter à la plateforme de votes.

Chose certaine, les téléspectateurs n'hésitent pas à donner leur opinion sur les réseaux sociaux quant à leurs candidats préférés. Cette semaine, Joël gagne certainement la palme alors qu'il convainc une centaine de personnes de plus que ses deux adversaires, Albert et Léo.

Rappelons que Garou a attribué la chanson « Stuck on you » de Lionel Richie à Joël. Il risque d'ailleurs de la rendre à merveille! Léo, lui, interprètera « Never Enough » du film The Greatest Showman, alors qu'Albert a reçu la seule chanson en français : « L’escalier » de Paul Piché. Mentionnons que plusieurs téléspectateurs se sont dits déçus d'ailleurs qu'il n'y ait qu'une pièce francophone parmi les choix du directeur cette semaine.

Comme la semaine dernière on avait pu prédire la victoire de Camille par le public via les réseaux sociaux, on se dit que Joël a de bonnes chances de sortir vainqueur dimanche. À suivre!