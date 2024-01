Star Académie pourrait faire un retour à TVA

L'Agence QMI révèle aujourd'hui que l'émission à succès Star Académie pourrait faire un retour en force à TVA, après sept ans d'absence. La nouvelle a ensuite été partagée par le Journal de Montréal.

Ainsi, le réseau serait en discussion avec le détenteur des droits de l'émission, Endemol Shine Group des Pays-Bas.

Ce retour, qui est souhaité par plusieurs, signifierait toutefois que La voix ne serait pas de retour, ou du moins mise sur la glace pour un temps. On sait que La voix est l'émission la plus regardée par les Québécois, alors qu'elle dépasse souvent le 2 millions de téléspectateurs pour les galas du dimanche. On se doute toutefois que Star Académie aurait le même succès, sinon plus.

Aucune décision finale n'a été annoncée à ce sujet par TVA. Nous surveillerons donc le tout.

Pour le moment, une 8e saison de La voix est en chantier et des dates de préauditions ont été annoncées cette semaine.

Star Académie a fait naître plusieurs grandes vedettes de la chanson au Québec, qu'on pense à Marie-Mai, Olivier Dion, Annie et Suzie Villeneuve, Maire-Élaine Thibert, Maxime Landry et Wilfred LeBouthillier, pour ne nommer que ceux-là. Voici douze candidats de Star Académie qui se démarquent encore aujourd'hui.