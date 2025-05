Star Académie ou La voix à TVA en 2026? Voici la réponse

Après une saison complètement enlevante de Star Académie, qui aura mené au couronnement de Mia Tinayre, voici que TVA procède à une grande annonce, concernant sa grille horaire de 2026.

C'est ainsi qu'on nous confirme que Star Académie ne sera pas de retour à l'hiver 2026 et que c'est La voix qui reprendra sa case horaire du dimanche à TVA.

La nouvelle s'explique ainsi : « Dans un contexte économique précaire, où TVA a récemment dû prendre des décisions difficiles, notre équipe de programmation mise sur des contenus rassembleurs, capables de toucher un large public et de répondre aux attentes de nos partenaires annonceurs, tout en respectant nos contraintes budgétaires.

Comme La Voix a toujours occupé une place spéciale dans le cœur des téléspectateurs, son retour consolide non seulement notre position bien établie les dimanches soir, mais il s'inscrit également dans notre mission de valoriser la musique et les talents d'ici », précise Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

TVA en profite pour confirmer que le mandat de Charles Lafortune a été renouvelé à l'animation de La voix, pour une 11e saison.

Adaptée du format d'ITV Studios, La Voix est une émission qui charme le public dans plus de 76 pays à travers le monde. Cette nouvelle édition promet de faire vibrer le Québec en mettant sous les projecteurs des artistes d'exception, tous âges et tous styles confondus, avec des voix uniques et percutantes.

On ne connaît toujours pas l'identité des coachs. Qui aimeriez-vous retrouver dans les fauteuils rouges cette année?

Recrutement

L'équipe de La Voix est à la recherche des talents les plus renversants. Les chanteuses et chanteurs de partout dans la francophonie peuvent soumettre leur candidature dès maintenant. Qui saura faire tourner les chaises?

L'inscription pour les préauditions se fait uniquement par vidéo. Il est possible de soumettre une candidature, jusqu'au 20 juin, au : auditionslavoix.com. Les conditions de participation y sont inscrites.