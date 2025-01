Star Académie : On répond à une question fréquente du public sur le 2e variété

Ce dimanche, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu assister au deuxième variété de Star Académie, dans laquelle les trois premiers candidats en danger ont eu à chanter pour converser leur place à l'Académie. Au terme de cet épisode, c'est finalement Yoann de Trois-Pistoles qui a dû quitter l'aventure. Un moment qui était évidemment chargé en émotion.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le talentueux jeune homme, au lendemain de son départ. C'est ainsi qu'il a pu répondre à une question que bien des téléspectateurs se sont posée après ce deuxième variété.

En effet, dans les modifications annoncées au format cette année, les trois chanteurs ou chanteuses en danger ne doivent pas participer aux différents numéros du grand variété. Pourtant, cette semaine, on a vu Loïc, Maxime et Yoann chanter dans plusieurs numéros, notamment avec Marc Dupré où ils ont fait la chanson « Livin' on a Prayer » de Bon Jovi en quatuor.

Les téléspectateurs ont voulu savoir si ce qui avait été annoncé initialement ne tenait plus la route.

Yoann nous dit : « En fait, il y a deux numéros où on n'a pas chanté, celui de Claude Dubois et celui de Noir silence. Ça fait qu'il y a des numéros qu'on va quand même chanter. Je pense que c'est comme donner une petite punition... »

Il poursuit : « En même temps, il faut pas qu'on fasse rien de la finale, il faut quand même qu'on pratique des trucs. Ça fait que je pense que c'est comme le juste entre-deux pour les candidats en danger. »

Yoann nous confirme que ce n'est pas un changement de cap de la production auquel nous avons assisté : « Au début de la semaine, on n'était pas trop sûrs, puis ils nous l'ont confirmé, c'était quoi qu'on jouait. Ça a été comme ça. »

