Star Académie : Mais qui est le conjoint de Katrine?

Dimanche soir, pour la Saint-Valentin, l'équipe de Star Académie réservait une surprise de taille à Katrine.

Celle qui a avoué dans les quotidiennes aimer particulièrement Patrice Michaud s'est fait attraper par la main par son chanteur préféré qui lui a susurré « Flagrant délit » d'Herbert Léonard, les yeux dans les yeux, avant que son son amoureux, Justin, vienne la rejoindre avec une rose.

Ce dernier a poussé la note avec le talentueux « Pat Mich » et le public n'a pu que constater que le jeune homme avait une jolie voix.

Katrine et Justin font partie du même groupe de musique, Classe Moyenne. Dans ce collectif, on retrouve aussi Gabriel Fredette, qui a participé à La voix en 2024 et Benjamin Nadeau de Mixmania 3.

Leur chanson, titrée « Classe Moyenne », sortie le 27 décembre dernier sur les plateformes numériques, a connu un succès rapide et non négligeable.

Vous pouvez aussi entendre Justin chanter une pièce country, « Tennessee Dream », avec Zach Chico, ci-dessous.

Un couple rempli de talents!

Précisons que, juste avant d'entrer à l'académie Katrine et Justin se sont acheté leur première maison. « Une maison où il y aura beaucoup d’amour, de musique, de respect l’un pour l’autre et plein de petits bonheurs quotidiens ».