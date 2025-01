Star Académie : Les professeurs réagissent avec aplomb aux critiques du public

Ce dimanche, l'équipe de Star Académie présentait son deuxième variété de la saison 2025.

D'emblée, l'animateur a abordé les critiques des téléspectateurs, qui ont été nombreuses cette semaine. Il a notamment parlé du fait que le public ait attaqué la production disant qu'elle n'aurait pas dû attribuer les chansons elle-même aux candidats en danger, mais plutôt les laisser choisir, comme c'était le cas lors des précédentes saisons.

Il faut dire que les professeurs se sont extrêmement bien défendus sur la scène du variété ce dimanche.

Véronic DiCaire a été la première à s'exprimer : « À mon avis, c'est le fun de les sortir de leur zone de confort. Parce que s'ils nous arrivaient avec des chansons qu'ils ont chantées mille fois, je ne suis pas certaine qu'on les jugerait à leur pleine capacité. Je pense que c'est intéressant de les mettre un peu aussi encore en danger. Chose certaine, le niveau est très élevé, donc ils sont capables ces enfants-là, ils sont bons, ils sont capables de le faire. »

Emily Bégin enchaîne avec un autre argument béton : « Moi, je ne veux pas prendre leur défense, mais c'est sûr que c'est stressant, c'est angoissant, mais ça fait partie du métier. Combien de fois qu'on s'est fait appeler et remplacer quelqu'un à la dernière minute, à prendre une chanson la journée même? »

En ce qui concerne la remarque du public voulant que les professeurs soient trop sévères, le directeur Garou répond : « On est exigeants et on aime ça et je pense qu'eux autres aussi aiment ça. Parce qu'on est venus ici pour travailler, déjà on a une semaine qui s'est passée... Déjà je vais prendre du numéro d'ouverture, on est tous subjugués. »

Garou s'est dit fier des académiciens, mais aussi des professeurs : « On dit les vraies choses, on veut de l'authenticité. On veut y aller fort sur le travail, puis on n'est pas venus les flatter dans le sens du poil... »

