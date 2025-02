Star Académie : Le public dénonce un favoritisme parmi les candidats

Plus que jamais auparavant, la production de Star Académie est confrontée à de nombreuses critiques de la part des téléspectateurs, qui sont plusieurs à remettre en question les nouvelles mesures instaurées, dont l'étoile de la semaine et le fameux bulletin. On abordait le sujet dans cet article. D'autres encore ne sont pas enchantés par les remarques du corps professoral à l'égard des candidats.

Cette fois-ci, bon nombre décrient la présence de favoritisme envers certains candidats, plus particulièrement envers Marc-Antoine Delage et Mia Tinayre. Selon certains fidèles de l'émission, ceux-ci bénéficient d'une visibilité accrue lors des quotidiennes et profitent d'une place prépondérante lors des variétés dominicaux, au détriment de leurs pairs.

« J aime moins la version 2025, bcp de favoritisme. Ça crève l'écran... Dommage 🙁 »

« Toujours même académicien en vedette chez les gars qui chante seul avec les artistes encore cette semaine! Ça commence à faire! Les autres gars eux? Chez les filles, jamais Victoria. Elle est toujours là dernière pour avoir une participation, un petit restant et pas d'audition! »

« je commence à trouver que votre personnage principal prend beaucoup trop de place, il est dans presque tous les images même les images ou il ne fait que de la figuration.....un petit peu trop évident votre préférence.... »

« J'aime moins cette version, comme dit plus haut beaucoup de favoritisme. C'est très dommage. 😩 »

« le show est déjà fini donner la bourse à Mia c est juste elle qu'on voit les autres la pour quoi elle est la a l avant plan dans tout les spectacles c' est déjà fini »





Cependant, la vaste majorité des commentaires émis sur les réseaux sociaux saluent plutôt la qualité de la production, de même que le haut niveau de talent des jeunes issus de la cuvée 2025 du populaire télé-crochet. Ils tempèrent du même coup les critiques parfois acerbes de certains téléspectateurs. À tout le moins, il va sans dire que cette édition de Star Académie fait jaser!

Gageons que le prochain variété sera tout aussi étonnant et commenté que les précédents, alors qu'une foule d'artistes grandement appréciés du public défileront sur la scène du variété, dans un numéro qui s'annonce grandiose. Notons qu'un chanteur a dû refuser de prendre part aux festivités. Découvrez ici de qui il s'agit.

La quotidienne de Star Académie est diffusée du lundi au jeudi à 19 h 30 et le variété le dimanche dès 19 h. Le tout, sur les ondes de TVA.