Star Académie : L'attitude de Lara Fabian envers Katrine fait réagir et émeut

Lara Fabian a toujours été très touchante et juste dans ses interventions à Star Académie, tant cette année que lorsqu'elle était directrice, il y a quelques années déjà.

Elle arrive souvent à mettre le doigt sur les fragilités de ses élèves, tant techniques que psychologiques. Dans la quotidienne de jeudi, le public ne pouvait qu'être impressionné par son talent de pédagogue et sa grande écoute, notamment envers Katrine.

Lors de sa dernière visite, Lara avait permis à Katherine de s'ouvrir en lui posant une toute petite question : « Pourquoi tu chantes? ». Cette fois, elle lui a demandé de vivre et de comprendre les paroles de la chanson « Entre l’ombre et la lumière » de Marie Carmen lorsqu'elle l'interprétait. Nous avons alors eu droit à un moment d'une grande intensité, pendant lequel se sont invitées les larmes et les accolades.

Les téléspectateurs ont commenté en grand nombre la qualité des interventions de Lara et sa grande sensibilité.

« Je ne dois pas être la seule à avoir eu des émotions , ouff bravo Lara … 💐 »

« Lara est incroyable!! Quelle femme! »

« Belle Lara elle a toujours les beaux et bons mots. »

« Elle est vraiment inspirée cette Lara. Elle a toujours des messages puissants exprimés avec beaucoup de simplicité et d'efficacité. »

Cette séquence a, par contre, généré aussi beaucoup de commentaires concernant la présence trop grande à l'écran de Katrine par rapport aux autres.

« Alors il n'y a que Katrine qui participe aux ateliers? Les autres? »

« Encore Katrine ...Encore Katrine »

Rappelons que le public a la dure tâche de choisir les deux grands finalistes de Star Académie. Le vote est, d'ailleurs, déjà ouvert. Qui seront les préférés ce dimanche? Assurément Mia, mais la deuxième place risque d'être plus serrée... À suivre!

🎓 La Quotidienne | Lundi au jeudi 19h30

🎤 Le Variété | Dimanche 19h