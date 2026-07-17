Sophie Nélisse décroche un rôle dans une nouvelle série Netflix

De son tout premier rôle à aujourd'hui, l'actrice Sophie Nélisse n'a cessé de gravir les échelons sur la scène internationale. Au cours des dernières années, nous l'avons ainsi aperçue au sein d'une multitude de productions d'envergure, où elle a pu faire état de la force de son jeu.

Nous aurons le plaisir de la retrouver prochainement dans nos écrans, cette fois-ci dans une nouvelle série du géant Netflix, qui sera bientôt tournée à Toronto et à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans This Summer Will Be Different, adapté du roman du même nom de l'autrice Carley Fortune, Lucy (Nélisse) tombe sous le charme de la seule personne avec qui elle n'était jamais censée être amoureuse : le frère de sa meilleure amie. Leur histoire d'amour s'étend ainsi sur plusieurs étés, alors que tous deux décident de ne pas révéler leur idylle au grand jour.

La province canadienne de l'Île-du-Prince-Édouard a été choisie pour ses paysages grandioses et l'atmosphère estivale et chaleureuse qu'elle insuffle, avec ses plages de sable blanc, son air salin et ses falaises rouges typiques. La recette parfaite pour une jolie histoire d'amour! La série contiendra 10 épisodes. Les tournages devraient d'ailleurs débuter sous peu.

En outre, on nous confirme que la distribution qui accompagnera Sophie Nélisse dans la série sera révélée un peu plus tard. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment. Il faudra donc se montrer patients avant de découvrir l'adaptation signée Netflix!

La série This Summer Will Be Different est créée par Dane Clark et Linsey Stewart. Elle est produite par Sphère Média.