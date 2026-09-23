Sophie Desmarais parle de sa transformation physique pour son rôle dans STAT

L'actrice Sophie Desmarais fait partie de l'une des premières intrigues de la cinquième saison de STAT.

Elle interprète la mère d'un petit garçon qui est tombé dans un trou dans le stationnement de l'hôpital alors qu'elle se rendait à l'urgence pour une consultation.

L'enfant a été transpercé par une tige de métal, mais heureusement, il a rapidement été pris en charge et il semble être sur la bonne voie pour un rétablissement complet sans séquelles. Par contre, il souffre de voir ses parents se tirailler sous ses yeux. Il révèle d'ailleurs en secret à Jacob que c'est en se sauvant de sa mère qu'il est tombé dans la crevasse. Impossible de rester insensible à la performance du jeune Théo Frappier.

« Je ne peux pas te dire à quel point il était extraordinaire », confiait récemment Sophie Desmarais à Showbizz.net. « Il m'a tellement impressionnée. Il était tellement bon. On lui faisait peur aussi en tant que parents, parce qu'avec Vincent Fafard, qui joue l'ex-conjoint, on avait vraiment de belles scènes, des scènes quand même assez violentes, puis Théo était affecté par ça. On s'expliquait des choses. On parlait de plein d'affaires. »

La comédienne est aussi revenue sur sa transformation physique.

« Ils m'ont fait tout un look! J'avais vraiment le goût de ça, puis après, quand je l'ai vu, j'étais comme : "Ah, Mon Dieu, j'ai l'air de ça! C'est quelque chose." J'ai comme des faux cils un peu permanents, mais là, ils sont tombants. Ils sont comme accrochés. Puis, les prothèses de seins. »

J'avais les cheveux blonds pour Angles Morts, donc ils ont utilisé les cheveux blonds pour faire plus de repousses. Créer vraiment comme un personnage plus abîmé, très cerné, pâle. C'est quelqu'un qui en arrache.





L'actrice ajoute : « Quand j'ai fini STAT, j'étais genre : je trouve tellement chanceux les acteurs qui sont là-dessus, à longueur de saison. Parce que c'est non seulement un plateau exceptionnel, mais c'est une gang d'acteurs d'exception qui sont tellement bons. C'est tellement impressionnant. Je n'en revenais pas à quel point. J'étais sûre que j'étais à l'hôpital. Je ne sais pas comment dire. J'avais l'impression de jouer, puis de me croire. J'étais triste que ce soit fini. »

Nous comprendrons à l'épisode trois, déjà disponible sur l'EXTRA d'ICI.Tou.tv, la cause des problèmes de santé du personnage de Sophie Desmarais. Pour ceux et celles qui ont déjà vu l'épisode, merci de ne pas divulgâcher pour ceux qui le verront la semaine prochaine.

La série STAT est diffusée les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.