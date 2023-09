Si on s'aimait : Une nouveauté apportée au concept permettra aux participants d'être plus sereins lors de la diffusion

Une nouveauté de taille s'ajoute au concept de Si on s'aimait cette année.

En effet, après avoir vécu l'expérience de la téléréalité dans son ensemble, les participants auront la chance de s'assoir dans le divan de Guillaume et Émily pour revisiter les épisodes ensemble.

Ils auront donc la chance de commenter leur aventure a posteriori. Ce sera très intéressant de les voir réagir aux images qu'on leur présentera.

Cela leur permettra aussi de ne pas être surpris de ce qu'ils découvriront à la télévision lors de la diffusion. On se rappellera que certains anciens participants avaient déploré le montage de Si on s'aimait et la façon dont l'émission les avait dépeints.

Guillaume Lemay-Thivierge confirme en entrevue que les candidats seront très critiques envers eux-mêmes lors de cette rétrospective.

Aussi, si les couples avaient la chance de faire de petits voyages au Québec dans la saison précédente, ils pourront, cette fois, quitter le Canada. Ainsi, ils visiteront des endroits plus exotiques que les Cantons-de-l’Est... On a notamment vu des images de San Francisco dans la bande-annonce présentée aux journalistes la semaine dernière.