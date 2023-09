Si on s'aimait : Un commentaire de Guillaume et Emilie ne passe pas inaperçu

Alors que Julien et Marie-Josée trinquaient avec leur Bloody caesar duquel ressortait un immense cornichon (voyez l'image dans la publication au bas de l'article), Guillaume Lemay-Thivierge n'a pu s'empêcher de dire : « Ah il faut se toucher le cornichon! »

Mardi soir, à Si on s'aimait , un commentaire de Guillaume et Emilie a provoqué l'hilarité dans les salons québécois.

Le couple de Julien et Marie-Josée est celui qui fait le plus jaser cette année.

Les téléspectateurs ne sont pas convaincus par l'attitude complaisante de Julien. Plus de détails ici.

Les fans semblent être complètement emballés par cette quatrième mouture de Si on s'aimait. Ils parlent même de la meilleure jusqu'à présent.

Chose certaine, Guillaume et Emilie sont plus à l'aise que jamais dans le concept et leurs interventions sont, chaque fois, colorées.