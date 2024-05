On peut dire ce qu'on voudra sur le concept de Si on s'aimait encore, mais cette émission nous propose, à l'occasion, des moments d'une grande authenticité, voire d'une grande beauté.

Cette deuxième saison de Si on s'aimait encore en fait définitivement la preuve en présentant des histoires de vie assez uniques, auxquelles on peut pourtant s'identifier. En plongeant dans les difficultés de communication, les tromperies, les accès de colère et les rigidités du quotidien, cette proposition sait faire oeuvre utile pour de nombreux téléspectateurs.

Ce lundi, nous avons eu droit à un moment hautement bouleversant, pendant lequel l'un des participants s'est confié, sans retenue, sur la maltraitance qu'il avait subie de la part de sa tante, sa gardienne légale, pendant toute son enfance.

Certes, ce passé difficile avait été évoqué dans les précédents épisodes, mais jamais de cette manière. Gino a lu à haute voix une lettre adressée à sa défunte tante, dans laquelle il lui explique à quel point elle a brimé sa vie. Les mots choisis étaient percutants, bouleversants, beaux. Le but était évidemment de se délester de ces douloureuses chaînes qui l'empêchent d'avancer et de savourer une vie pleine et entière.

Alors que l'on voyait poindre le jeune garçon de 12 ans à l'écran, lorsque Gino essuyait ses larmes, nous l'avons accompagné des nôtres. Il était impossible de ne pas avoir une vive émotion en écoutant ce discours poignant, malgré tout source de réconfort pour lui. Nous aurions aimé pouvoir lui faire une accolade réconfortante à ce moment précis.

« Ça m'a fait du bien », a-t-il lancé, en larmes, à Louise Sigouin qui l'a accompagné tout au long de ce processus douloureux.

Avec ce courage de s'afficher et de participer à cette aventure avec vulnérabilité et ouverture, Gino aura certainement inspiré, voire aidé, certaines personnes qui portent le même difficile vécu. Cet homme au grand coeur est vraiment touchant!

La saison de Si on s'aimait encore se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.