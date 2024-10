Serge Denoncort se fait huer en demi-finale de Quel talent!

Lundi soir avait lieu la première demi-finale de Quel talent!

Les juges ont d'emblée averti les téléspectateurs qu'ils seraient plus sévères lors de cette ronde, et on peut dire qu'ils ont respecté leur parole.

S'ils ont toujours été plutôt bienveillants et diplomates, ils ont, cette fois, sorti leurs griffes, à commencer par Serge Denoncourt, qui s'est d'ailleurs lui-même comparé à Simon Cowell.

Suite à la prestation de Samantha, une jeune et talentueuse chanteuse sur le spectre de l'autisme, le juge s'est même fait huer par la foule.

« Moi, j'ai assez aimé ça, mais j'ai un bémol quand même », a-t-il d'abord indiqué. « La théâtralité dont parlait Marie-Mai, moi j'ai trouvé ça un peu placé. Je ne sentais pas que ça venait de ton coeur. »

Il a hésité avant de poursuivre. Marie-Mai lui a même fait signe de ne pas dire ce qu'il s'apprêtait à dire, mais il ne l'a pas écoutée : « Je trouvais ça un peu amateur ». L'interprète de « C.O.B.R.A. » était estomaquée par l'audace de Serge (voir image en entête). C'est à ce moment que la foule a indiqué son mécontentement.

Il faut dire que ce n'est pas qu'avec Samantha que le metteur en scène a été intransigeant. Il a, notamment, été très direct avec l'infirmier/chanteur d'opéra Denis Lamontagne : « La voix est belle, la présence est moyenne. Je ne pense pas que vous soyez dans mes choix pour la finale ».

Il n'a pas mis de gants blancs non plus avec Tabi Yosha, qui était en larmes à la fin de son intervention : « De quoi tu as peur? Tu as un immense talent, tu as une immense personnalité, tu es belle et depuis qu'on te voit, je le sais. Tu nous donnes 80%, le 100%, on dirait que tu as peur d'y aller et de nous l'envoyer en pleine face. Vas-y, je ne veux pas que tu te freines, je ne veux pas que tu te retiennes. » Il faut dire que les trois autres juges avaient le même genre de commentaires pour l'interprète.

Même la troupe de danse C4pitals, qui a accédé à la finale, n'a pas reçu que des éloges de Serge : « Est-ce que j'ai trouvé votre numéro exceptionnel? Oui. Est-ce que vous m'avez étonné? Non. » On vous invite à juger par vous-mêmes cette performance en visionnant celle-ci au bas de l'article.

Notons que, en plus de C4pitals, Lil Zak, Harmonix et Nathan passent à la prochaine étape. Voyez ici les détails des émissions à venir.

Quel talent! est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 sur Noovo.