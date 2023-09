Serait-ce la fin pour Vendre ou rénover?

Mardi, Maïka Desnoyers a écrit sur ses réseaux sociaux qu'elle avait des émotions mitigées par rapport à son dernier tournage de Vendre ou rénover.

Est-ce que la huitième saison présentée en janvier sera la dernière?

Nous lui avons écrit pour avoir des précisions en ce sens et celle-ci nous dit ceci : « On n'a pas entendu parler d’une saison 9, alors on vit ça comme si c’était notre dernière ».

Nous espérons sincèrement ne pas devoir faire nos adieux à cette émission phare de Canal vie l'an prochain.

Comment pourrions-nous traverser nos hivers rigoureux québécois sans les îlots gigantesques de Daniel Corbin? 😫

Pour ceux qui aiment Vendre ou rénover, on vous recommande la nouvelle émission de Mélissa Bédard, Tout pour vendre, qui saura peut-être combler votre manque de réno-déco en attendant janvier.