Sébastien d'OD Chypre aurait aimé que ce moment se retrouve au montage

Sébastien d'OD Chypre a eu un certain choc en visionnant les épisodes.

« C'est facile en regardant les émissions de ne pas m'aimer, j'ai l'impression. Parce que, même moi, ce que je vois, c'est un personnage qui est un peu controversé. [...] Puis au montage, nécessairement, ils ne peuvent pas tout mettre parce que ce serait trop long, ce serait trop de contenu. J'ai l'impression que c'est facile de ne pas aimer le personnage de Sébastien Silvestre d'OD, mais la réalité est un peu… Il n'y a rien que je n'ai pas dit ou que je n'ai pas fait, mais la réalité dans tout ça, c'est qu'il manque un peu de contexte parfois, où est-ce que mon image aurait peut-être été un peu plus belle. »

Béa enchérit : « De mon côté, j'ai trouvé qu'il manquait de ses bons côtés, on dirait que je ne l'ai pas vraiment reconnu. J'ai trouvé ça difficile de le voir dépeint comme ça. »

Seb poursuit : « J'ai l'impression que, selon les épisodes, la raison pour laquelle Béa reste avec moi au final n'est pas claire comme de l'eau de roche. Il y a beaucoup de moments où on avait des discussions un peu plus sur nos vies personnelles, notre connexion, comment elle se développait, le côté un peu plus émotionnel l'un de l'autre et notre relation amoureuse. C'est comme si, du jour au lendemain, elle me choisit et qu'après ça, on nous voit ensemble à quelques reprises à gauche à droite, mais il manque beaucoup de contenu entre les deux. »

Le joueur de hockey aurait apprécié qu'un moment se retrouve à l'écran. « Il se retrouve dans les montages, mais il n'y a peut-être pas beaucoup d'emphase dessus. C'est pour ça que les gens n'ont peut-être pas vu ça, mais [...] Au courant de cette semaine-là [suivant son voyage avec Béa], il y a plein de moments où moi et Maxime, on est tout le temps dans la maison. Je lui parle un peu de mon enfance, je lui parle un peu de ma personnalité, je lui parle un peu de mon caractère. Je suis un sportif dans l'âme, je suis très compétitif. J'ai l'impression que je suis dans un jeu où des fois c'est correct de faire des stratégies et des fois c'est pas correct de faire des stratégies. À ce moment-là, j'ai manqué un peu de jugement. Je n'ai pas lu le langage corporel de Béa et j'ai pensé à ma stratégie personnelle. J'ai fait fi un peu de ses émotions. Je réalise tout ça. Je m'excuse non seulement à Béa, mais je m'excuse à Maxime d'avoir eu ces stratégies-là. »

Il ajoute : « Pas que je m'excuse de l'avoir mis en danger, mais plus de comment ça s'est fait. Au contraire, moi et Maxime, on a tellement développé une belle relation par la suite. C'est une des personnes que je suis la plus proche dans la maison. Je ne pense pas que le public le voit, ça, ou le comprend. »