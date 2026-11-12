Sébastien Delorme et son amoureuse Virginie auront bientôt leur propre docuréalité

illico+ annonce que l'acteur Sébastien Delorme et son amoureuse Virginie Bruneau auront bientôt droit à leur propre docuréalité.

Dans cette nouvelle émission, le public sera invité à entrer dans leur intimité.

Dans la vidéo de présentation du documentaire d'observation, produit par Attraction, on peut voir Sébastien et Virginie plier du linge en s'adressant à la caméra.

« – Ce qu'on aime le plus, c'est nos moments juste nous deux, indique d'abord Virginie.

– Fait qu'on a invité une réalisatrice, un caméraman, un preneur de son..., réplique Sébastien.

– Et vous autres! »

Voyez la vidéo ci-dessous.

Le couple dévoile déjà des parties de leur quotidien sur leurs réseaux sociaux, mais ils seront encore plus transparents dans ce nouveau projet, qui abordera notamment leur grande différence d'âge et les premiers balbutiements de leur relation.

Sébastien et Virginie (titre provisoire) débarquera sur illico+ au printemps 2027.