Sébastien Benoît dévoile les premiers invités de la 13e saison de Coups de food

Il y a quelques semaines, Sébastien Benoît annonçait en grande pompe à ses abonnés que l'émission Coups de food, qui récolte à tout coup un beau succès auprès des téléspectateurs, serait de retour pour une 13e saison, l'an prochain.

Le magazine gourmand, diffusé chaque hiver sur les ondes de Zeste, nous présente les adresses favorites des artistes adeptes de bonne bouffe. Au moment du dévoilement du début du tournage de l'émission, Sébastien s'était bien gardé de révéler le nom des personnalités qui prendraient part à la nouvelle édition de l'émission. Or, depuis quelque temps, celui-ci dévoile au compte-gouttes l'identité de certains artistes qui prendront part aux festivités, sur ses réseaux sociaux.

Nous aurons ainsi le plaisir de découvrir les coups de coeur de la comédienne Marianne Fortier, ainsi que de la journaliste et animatrice des matchs de la LNH à TVA Sports, Elizabeth Rancourt. L'animatrice Maripier Morin est également du nombre, elle qui nous amènera dans le coin de Granby. Sébastien nous confirme au passage que Jean-Charles Lajoie fera également une apparition surprise lors de l'épisode dédié aux bonnes adresses de Maripier.

Découvrez les photos en bas de cet article.

Les tournages se poursuivront au cours des prochaines semaines. Or, à en juger les premières invitées dévoilées, nous ne risquons pas la déception en vue de cette 13e saison! Vivement l'hiver prochain, sur Zeste!

D'ailleurs, Sébastien Benoît reprendra très bientôt les rênes de Chanteurs masqués, pour une troisième année consécutive. Quelques costumes ont même été révélés... Tous les détails dans cet article.