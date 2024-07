Depuis plus de 150 épisodes, le balado Tout le monde s'haït expose les complexes humains, normalisant par l'humour ces démons qui nous habitent tous, chacun à notre façon. Marylène Gendron et Samuel Cyr, les deux meilleurs amis derrière le projet, qui se sont rencontrés à l'École nationale de l'humour, ont depuis reçu des centaines d'invités de tous les horizons, passant de comédiens à humoristes, à journalistes et animateurs. Si leurs discussions mènent généralement à des moments hilares avec les célébrités qui se confient au micro, ça donne aussi droit à des révélations cocasses et souvent quelques moments touchants.

Quant aux hôtes du projet audio, on s'y attache et s'attendrit de leur humour dépréciatif accessible. Leur bienveillante espièglerie a d'ailleurs fait d'eux de parfaits candidats pour devenir collaborateur à Sucré salé cet été. Mais dans l'épisode de lundi soir, ce n'était pas des missions qu'ils réalisaient cette fois. Ils étaient plutôt les invités de Mélanie. Cette rencontre a permis au public de les découvrir autrement.

« C'est même étonnant que tu aies choisi l'humour, toi? », a demandé Mélanie Maynard au Gaspésien, qui concédait que le projet qu'il anime avec sa meilleure amie l'a fait énormément évoluer, tant il était gêné et que ses complexes le paralysaient auparavant.

« Je n'ai jamais voulu monter sur une scène quand j'étais jeune. Le théâtre, l'impro, je n'avais pas envie de ça. Ça me gênait. Je ne voulais même pas regarder. Éventuellement, par la force des choses, j'ai été attiré par tout ce qui me repoussait. Le balado, c'est un peu la même chose. »

On apprend aussi que le jeune humoriste a déjà écrit un livre, Lamentable. Et si la couverture de cette autofiction vous est familière, c'est qu'elle a été très populaire. En effet, son roman a été un bestseller dans les librairies, mais nous n'avions jamais fait le lien entre ce titre et l'humoriste! Eh oui, il est également auteur!

Il explique à l'animatrice que dans son ouvrage, il projette ainsi sur un personnage une année bien spécifique de sa vie réelle.

C'est l'année où j'ai quitté ma Gaspésie natale pour m'installer à Québec pour faire mes études. Je n'osais pas faire mon coming-out, mais je savais que j'avais un coming-out à faire. Il y a beaucoup aussi de questions de cette zone-là où tu te cherches et tu n'es pas à l'aise avec ton corps, avec toi-même, avec rien de ta personne. C'est ça que j'ai essayé de décrire dans le livre.

Si vous êtes aussi charmés que nous par les deux inséparables amis, vous adorerez découvrir leur spectacle de stand-up comique, Séparés, mais ensemble. Ils expliquent à l'émission que l'on retrouvera dans leur création ce même ton de confidence que le public leur connaît, mais qu'ils « se mouillent » davantage.

« Même les gens qui ne nous connaissent pas peuvent apprécier le show. Mais pour ceux qui nous connaissent déjà, il y a un petit plus-value, il y a quelques petites insides. » Ils sont en rodage cet été, mais leur tournée débutera officiellement cet automne. Trouvez plus de détails et la billetterie sur le site web du duo.