Sam Breton éclate en sanglots aux Enfants de la télé

L'humoriste Sam Breton était l'un des invités d'André Robitaille et Mélanie Maynard ce mercredi aux Enfants de la télé.

Les animateurs ont abordé avec lui l'arrêt de travail qu'il a dû faire en raison de son épuisement.

« C'est sûr que nous, on embarque là-dedans, on ne s'en rend pas compte. On est tellement bons dans le : " t'es encore capable!". Puis moi, en plus, j'ai une équipe incroyable. »

Les gens, des fois, pensent à tort : "Ça doit être l'agence ou ça doit être la production." Même mon producteur, même mon gérant [me disaient] : "T'es sûr, c'est pas... Il me semble que c'est assez." Puis moi, je minimisais beaucoup. J'ai pas de blonde, pas d'enfant. Mettez-moi des shows, je serai fatigué plus tard.

Il ajoute : « Mais tôt ou tard, ce serait arrivé. Parce que moi, je finissais la tournée, je prenais un break de 14 jours. Je prenais deux semaines, puis je recommençais avant l'autre show. »

« À un moment donné, j'avais des signes dans mon corps. On en a, des signaux. Puis, j'étais allé voir un psychologue. J'en parle, puis j'ai envie de pleurer », dit-il en laissant des larmes perler sur ses jours. « Parce que je l'aime tellement, mon métier... Quand t'arrêtes, tu réalises que tu t'es perdu. »

Puis, pour casser le moment d'émotion qu'il vivait sur le plateau, alors qu'André lui apportait une boîte de mouchoirs, il a lancé à l’animateur : « J'ai pas envie de me masturber, André ».

« T'es tellement cave! », a alors lancé Mélanie.

Sam Breton est en rodage de son deuxième one-man-show. Consultez toutes ses dates de spectacles ici.