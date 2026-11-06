Salvatoré : Voici ce que les téléspectateurs ont pensé du documentaire

La semaine dernière, le plateau de Tout le monde en parle s'est enflammé d'une entrevue avec la famille Abbatiello, qui est derrière la mythique marque Salvatoré. Il faut dire que la curiosité régnait ce dimanche, intrigués que nous étions à l'idée de découvrir les membres de ce fleuron québécois.

Tout était donc mis en place pour attiser l'intérêt pour le documentaire en trois parties du richissime clan, qui a été déposé sur la plateforme Crave ce mercredi. Dans Salvatoré : une recette de famille, les Abbatiello nous dévoilent l'histoire derrière l'empire, qui se chiffre aujourd'hui à plus de 250 millions de dollars. On y voit ainsi Katarina, Élisabeth, Guillaume Jr, Sébastien et Frédéric nous ouvrir les portes de leur quotidien et de leur vie familiale, sur fond d'un voyage en Italie pour retracer leurs origines.

Si d'aucuns diront qu'il s'agit d'une publicité déguisée, or, au fil des trois épisodes de 60 minutes, qui sont disponibles au visionnement sur demande dès maintenant, on y fait la rencontre d'un univers loin d'être ordinaire, certes, mais qui laisse une grande place à la famille.

Une proposition qui, on le devine, allait inévitablement faire jaser. Les internautes se sont d'ailleurs exprimés en grand nombre sur cette nouvelle proposition des Productions J, récoltant un avis plutôt positif.

« Je l'ai écouté et c'était bon, touchant la série documentaire avec la famille Abbatiello. »

« Quelle famille!!! Inspirante, tricotée serrée et quels entrepreneurs! »

« Un beau documentaire, une entreprise familiale québécoise nous devrions être fiers de voir une famille unie qui travaille ensemble et qui voit grand. Bravo. »

« Je viens de l’écouter en ravale et j’ai adoré la série surtout le patriarche qui me fait penser à mon beau-père italien. »

La force de la famille!

Puis, bonne nouvelle pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le documentaire : celui-ci sera très bientôt diffusé à la télé! En effet, moins d'une semaine après son arrivée dans la section payante de Crave, Salvatoré : une recette de famille sera présenté sur les ondes de Noovo. Avis aux intéressés!

C'est à ne pas manquer le dimanche dès 21 h, pour trois semaines consécutives.