Romane de Masterchef Junior Québec parle de sa popularité nouvelle

L'adorable Romane de Masterchef Junior Québec et sa maman, Emmanuelle, étaient en visite dans les studios de Rythme 98,3, au Saguenay, pour parler, notamment, de l'aventure de la fillette dans la compétition culinaire de TVA.

Lorsque les animateurs, Youcef Tadjer et Marianne St-Gelais, ont demandé à Romane comment elle vivait avec sa popularité nouvelle, l'enfant de 8 ans a répondu : « Hier, on est allés manger une crème glacée, pis je me suis fait reconnaître par une madame, je me fait reconnaître à l'épicerie, je me fait reconnaître partout. »

À la question : « Est-ce que tu trouves ça le fun? », elle répond simplement : « Oui, c'est correct. C'est... cool, c'est drôle, mais... »

Sa maman embarque alors dans la conversation pour spécifier la pensée de sa fille. « Je pense qu'elle a l'air d'aimer ça, pis elle le prend comme un compliment, mais il y a un côté, des fois, intrusif, qui fait que ça l'empêche de vivre le moment présent. Quelqu'un qui demande de prendre une photo, elle est super gentille pis elle veut le faire, mais quand ça prend comme 10 minutes, ça l'empêche de manger sa crème glacée avant qu'elle fonde. »

Les animateurs de l'émission Les Lève-tôt ont aussi questionné Romane sur la préparation qu'elle a dû faire avant le début de la compétition. La maman répond : « À partir de quand elle a été sélectionnée, ils nous ont demandé de pratiquer des pâtes de base, des crêpes, une béchamel, une sauce hollandaise, pour être certain qu'elle était quand même [capable de faire les recettes de base]. Parce qu'on s'entend, elle a huit ans, je ne suis jamais restée couchée en disant à Romane d'aller me faire à déjeuner, en prenant la chance qu'elle se brûle. Oui, elle cuisine, mais on va remettre les choses en perspective. C'est sûr que quand on a su, on a quand même mis des choses en place, mais ce n'était pas une préparation précise par rapport à des choses particulières. »

Elle ajoute : « Puis lors du premier défi, ou le deuxième, Martin avait dit à Romane que ses légumes manquaient un peu de régularité dans leur coupe. Je ne me souviens pas dans quelle émission, mais à partir de là, à chaque fois qu'on coupait quelque chose, Romane, elle s'affairait au couteau. »

Rappelons que dans Masterchef Québec régulier, on remet aux adultes une bible contenant toutes les bases qu'ils devraient maîtriser pour être en mesure de relever les défis de l'émission, mais, évidemment, il n'y a pas ce genre de bouquins pour les jeunes.

Précisons que la maman de Romane, Emmanuelle Lévesque, travaille dans le domaine de l'hôtellerie et fait une chronique à la radio. Comme Romane l'a dit à la télé en début de saison, elle avait tenté sa chance pour participer à Masterchef, mais n'avait pas été sélectionnée. Sera-t-elle de la prochaine mouture? C'est à suivre!