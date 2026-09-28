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Roch Voisine pose pour une rare fois avec sa conjointe

Un couple magnifique!

Image de l'article Roch Voisine pose pour une rare fois avec sa conjointe
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce week-end, Roch Voisine a été intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens lors d'une cérémonie au Massey Hall de Toronto.

Le chanteur était accompagné, pour l'occasion, par ses deux fils, Kilian et Alix-Élouan, ainsi que par son amoureuse. Voyez une image de leur passage sur le tapis rouge ci-dessous.

Rappelons que Roch Voisine avait présenté sa nouvelle conjointe au public québécois lors du Gala de l'ADISQ 2024. Voyez une photo ici.

Notons que Sara Dufour et Matt Lang ont rendu hommage au chanteur samedi en interprétant sa pièce « Kissing Rain » sur scène. Roch Voisine a aussi, lui-même, pris le micro, pour chanter « I'll Always Be There » en compagnie d'Isabelle Boulay et le coeur Powerhouse Fellowship Soul. Un moment fort de la soirée, dont vous pouvez voir un extrait dans la publication au bas de l'article.

L'artiste québécois n'était pas le seul dont la carrière a été saluée cette fin de semaine à Toronto. The Tragically Hip, Leslie Feist, ainsi que Mike Reno et Paul Dean du groupe rock Loverboy ont aussi été intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

Félicitations à tous ces talentueux musiciens!

Mentionné dans cet article

Photo de Roch Voisine
Roch Voisine

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