Rocamboulesque : Des candidats blessés durant le tournage

Le jeu télévisé Rocamboulesque est disponible sur la plateforme Crave depuis ce lundi, 9 novembre. Showbizz.net a rencontré récemment Guy Jodoin qui a été choisi pour animer cette émission plutôt rigolote et, apparemment, un peu risquée.

Rappelons d'abord le concept. Les personnalités invitées doivent relever des défis physiques inusités tout en poussant de grosses boules colorées de douze pieds de haut. « J'aime le côté excessif, j'aime le côté intense. Quand on m'a approché, je me suis dit : "c'est sûr que ça va être drôle". »

L'animateur a effectivement eu beaucoup de plaisir sur sa trottinette électrique, à observer les candidats se démener avec les géantes boules en question. Il nous a confié toutefois qu'il n'aurait jamais pensé que cela puisse éventuellement tourner mal. « Pour une première année, c'est sûr que nous, on savait pas dans quoi on s'embarquait trop. »

C'est parce que c'est une boule qui pèse 80 livres, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été amochés au cours des tournages.

Il a tenu à nous rassurer tout de suite, on ne parle pas ici de blessures graves. « Des fois, tu t'ambitionnes, tu fais : "Ah, je suis capable!". »

Puis là, il y a du monde qui se sont foulé les chevilles, puis il y a eu des torsions de bras.

L'animateur nous a expliqué que, malheureusement, des incidents sont survenus à plusieurs reprises. « Chaque fois qu'on finissait un tournage, on pensait : "Bon, il y a quelqu'un qui s'est blessé". Mais, y a eu de bons moments, je veux dire! C'est le genre de show que tu apprends, tu fais : "Ah, peut-être que la prochaine fois, on mettrait des coudes, puis des casques." »

À la blague, il a souligné que la production devrait peut-être émettre un avertissement avant le visionnement de la saison 1. « Attention! Les animaux n'ont pas été maltraités, les artistes ont été maltraités au cours de ce tournage! ... Ce sont des bad luck. C'est pas dangereux en soi, mais ça dépend comment tu gères cette fameuse boule-là. »

Tu déconnes, tu cours en arrière, mais c'est sûr que ça peut te kicker, cette boule-là, tu sais. Bien c'est ça, en tout cas, c'est très rigolo!

Malgré tout, il a tenu à saluer le talent de ses cobayes. « C'est une gang de jeunes qui rentrent dans la quête. Ils sont très rapides, ce sont tous des improvisateurs. »

Il y a quelque chose de très fresh [frais] là-dedans. Ç'a été très drôle, vraiment.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Parmi les invités de la première saison, vous verrez notamment Véronique Claveau, Matthieu Pepper, Billy Tellier, Alex Perron et Pascal Morrissette.

Les deux premiers épisodes de la première saison de Rocambolesque sont disponibles présentement sur Crave.