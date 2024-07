Robert Lepage déconstruit un préjugé l'entourant

À l'émission de Sucré salé de jeudi, Mélanie Maynard recevait de la visite précieuse : Robert Lepage. Pour conserver un maximum de temps d'antenne avec le metteur en scène, qui n'accorde que très rarement des entrevues, la production a même décidé d'inclure un seul segment de collaborateurs au lieu des deux habituels.

À ce sujet, Robert Lepage a fait remarquer à son hôte que « souvent, les gens pensent que c'est par snobisme » qu'il n'accepte que très peu d'invitations. Mais il lui a assuré que c'est bel et bien par manque de disponibilité. Qui plus est, c'est tout sauf de la prétention qui s'est dégagée de l'homme pendant cette rencontre.

D'ailleurs, l'animatrice a tenu à aborder d'entrée de jeu une préconception fréquemment émise à son égard : le fait qu'il serait éminemment intellectuel. « Tu as même dit que tu pouvais être drôle et parfois vulgaire? » Mélanie amenait-elle.

« La plupart du temps je suis, pas vulgaire, mais disons que j'aime les grosses farces épaisses. Mais les gens pensent que je suis un grand penseur et tout ça. Mais moi je n'ai pas beaucoup de scolarité », déconstruisait-il.

Il a précisé qu'il a dû choisir entre le stage du conservatoire d'art dramatique et ses examens du ministère, il n'a donc pas obtenu son diplôme de cinquième secondaire.

D'ailleurs, on a bien pu constater tout son naturel et son laisser-aller au courant de l'entrevue, pendant laquelle les deux artistes ont mangé des hot-dogs à l’écran : tout ce qu'il y a plus de classe, quoi! On aime. Si son génie dans son métier a tout ce qu'il y a de plus enviable et que sa carrière à l'international est admirable, Robert Lepage semble bel et bien garder les deux pieds bien sur terre.

Loin de la peur du ridicule, il a par ailleurs répondu sans gêne quand l'animatrice lui a demandé s'il avait déjà vécu des histoires catastrophiques dans l'un de ses spectacles... Et qu'il a avoué avoir fait pipi dans son pantalon pendant une représentation où il était sur scène! Ça, c'est de la transparence…

Mélanie a aussi terminé l'épisode en lui lançant un petit : « T'es tellement comme nous autres! », après qu'il se soit taché de moutarde. L'émission peut être vue ou revue en rattrapage gratuitement sur TVA+.

