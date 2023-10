Rita Baga commente sa présence émotive aux Enfants de la télé ce mercredi

La drag queen Rita Baga visitera le plateau des Enfants de la télé ce mercredi soir.

Sur ses réseaux sociaux, elle indique que sa présence à l'émission a été marquante pour elle.

« Une émission que je regarde depuis 2010 en me disant : ''Un jour, peut-être, je ferai de la télé et aurai assez d’archives et de passages pour y être''.

À chaque spectacle de la tournée, il y a un petit segment dans lequel je confie aux gens que mes deux plus grands rêves étaient de faire de la télé et une tournée de spectacles.

Cette présence est donc très symbolique et touchante ❤️ », écrit-elle.

Rita Baga sera accompagnée sur le plateau par Johanne Blouin et Luc Senay.

Les enfants de la télé est en ondes depuis si longtemps (14 ans) que des artistes populaires aujourd'hui ont regardé l'émission alors qu'ils étaient jeunes et inconnus. Ce fut le cas de Claudia Bouvette et Lou-Pascal Tremblay, qui ont avoué tour à tour que c'était un de leur plus grand rêve en carrière de se retrouver sur ce célèbre plateau.